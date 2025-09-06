أمل حجازي بعد خلعها الحجاب: "ربنا لو كان عايزنا نغطي شعرنا كان قال"

كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة أمل حجازي، عن خلعها الحجاب ومرحلة مرضها بالسرطان.

وقالت أمل حجازي، في لقائها مع الإعلامية نضال الأحمدية: "اتحجبت بعد ما شفيت من مرض السرطان بسنة أو سنتين.. وكنت مرضت من 10 سنين، والحمد لله طلعت منه على خير والله يشفي كل مريض".

وتابعت: "ربنا اللي طالبه مننا القلب السليم، ومساعدة الناس، ولو كان عايزنا نغطي شعرنا كان قال يا أيها النساء غطوا شعوركن.. ومع احترامي لكل المحجبات هذا قرار شخصي ولو إنتي مرتاحة نفسيا في الحجاب اتحجبي، ولو النفسية مرتاحة تقدري تربي ولادك أحسن، وتحبي الناس وتحبي الله أكتر وكل شيء تعمليه".

واستكملت: "بنصح الجميع يعملوا فحص سنويا على صحتهم، لأني لو مكنتش عملت الفحص مكنتش اكتشفت حاجة".

وأضافت: "أنا بقرأ قرآن وهو عشقي ومش بعيش بدونه كل يوم، وبسمعه كتير".

وكانت أعلنت أمل حجازي ارتداء الحجاب واعتزال الفن عام 2017، إذ قالت إنها اختارت الحجاب بعد صراع طويل بين الشهرة والراحة الروحانية، مؤكدة في تصريحات لاحقة أنها وجدت الطمأنينة في القرار الذي اتخذته بقناعة تامة.