بسبب أنغام.. إلهام شاهين تتصدر التريند

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب صورها مع المطربة أنغام بعد تعافيها من العملية الجراحية التي أجرتها بألمانيا خلال لقائهما في الساحل الشمالي.

ونشرت إلهام شاهين، الصور التي ظهرت فيها بصحبة أنغام وليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلنا بنحبك يا أنغام يا أغلى الغاليين .. ربنا يحميكى من كل شر يا صديقتي الجميلة ويبارك لك .. ودايما يارب فى خير وأحسن صحة وأكبر نجاح".

يذكر أن، آخر مشاركات إلهام شاهين في الدراما التليفزيونية كان مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.