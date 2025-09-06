إعلان

بسبب أنغام.. إلهام شاهين تتصدر التريند

01:03 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أنغام مع إلهام شاهين وليلى علوي وإيناس الدغيدي
  • عرض 8 صورة
    أنغام مع إلهام شاهين وليلى علوي وإيناس الدغيدي
  • عرض 8 صورة
    أنغام مع إلهام شاهين وليلى علوي وإيناس الدغيدي
  • عرض 8 صورة
    أنغام مع إلهام شاهين وليلى علوي وإيناس الدغيدي
  • عرض 8 صورة
    أنغام مع إلهام شاهين وليلى علوي وإيناس الدغيدي
  • عرض 8 صورة
    أنغام مع إلهام شاهين وليلى علوي وإيناس الدغيدي
  • عرض 8 صورة
    أنغام مع إلهام شاهين وليلى علوي وإيناس الدغيدي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب صورها مع المطربة أنغام بعد تعافيها من العملية الجراحية التي أجرتها بألمانيا خلال لقائهما في الساحل الشمالي.

ونشرت إلهام شاهين، الصور التي ظهرت فيها بصحبة أنغام وليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلنا بنحبك يا أنغام يا أغلى الغاليين .. ربنا يحميكى من كل شر يا صديقتي الجميلة ويبارك لك .. ودايما يارب فى خير وأحسن صحة وأكبر نجاح".

يذكر أن، آخر مشاركات إلهام شاهين في الدراما التليفزيونية كان مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

إلهام شاهين جوجل أنغام الساحل الشمالي ليلى علوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
أمل حجازي بعد خلعها الحجاب: "ربنا لو كان عايزنا نغطي شعرنا كان قال"

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- أسباب خصم رصيد كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عند الشحن
- موعد الانتهاء من تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
. ج 2 اللواء وليد السيسي في أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد: أخطر قصص وعائلات وأماكن المخدرات في مصر