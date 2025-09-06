وليد الحلفاوي يتحدث عن رأيه في تقديم سيرة والده بعمل فني

كتب- مروان الطيب:

تحدث المخرج وليد الحلفاوي عن فكرة تقديم السيرة الذاتية لوالده الراحل الفنان نبيل الحلفاوي بعمل فني خلال الفترة المقبلة.

حل وليد الحلفاوي ضيفا على برنامج أسرار النجوم" المعروض عبر "نجوم إف إم" وتحدث خلاله عن أعماله الفنية التي تم عرضها مؤخرا منها مسلسل "كتالوج" بطولة الفنان محمد فراج، وفيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف، وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن تقديم سيرة والده الراحل بعمل فني قال: "حياته كانت مليانة ببساطتها والتجارب والفترات اللي مرت على البلد وهو عاشها بس دايما الموضوع ده بيبقى محير، ساعات تحس أن الجمهور مش عايز غير الحاجات اللي كان بيشوفها له على التليفزيون مش حياته الشخصية وساعات العكس".

رحل النجم الكبير نبيل الحلفاوي عن عالمنا يوم 15 ديسمبر 2025 بعد صراع مع المرض.

