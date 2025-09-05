إعلان

الصور الأولى من عقد قران وحفل زفاف هاجر السراج

11:22 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هاجر السراج تحتفل بزواجها (1)
  • عرض 5 صورة
    هاجر السراج تحتفل بزواجها (5)
  • عرض 5 صورة
    هاجر السراج تحتفل بزواجها (3)
  • عرض 5 صورة
    هاجر السراج تحتفل بزواجها (4)
كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هاجر السراج بزواجها، في حفل عائلي شهد حضور الأهل والأصدقاء.

ونشرت هاجر صورا ومقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع انستجرام، وظهرت خلالها والسعادة تغمرها احتفالا بدخول عش الزوجية.

يذكر أن آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، ألفت إمام، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

هاجر السراج انستجرام هاجر السراج حفل زفاف هاجر السراج
