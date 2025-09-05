الصور الأولى من عقد قران وحفل زفاف هاجر السراج

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هاجر السراج بزواجها، في حفل عائلي شهد حضور الأهل والأصدقاء.

ونشرت هاجر صورا ومقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع انستجرام، وظهرت خلالها والسعادة تغمرها احتفالا بدخول عش الزوجية.

يذكر أن آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، ألفت إمام، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

ماجدة خيرالله عن مصطفى غريب: "أخشى من استغلاله فيتحول الى نمرة"

"ضي" أحدثها.. أعمال فنية شارك بها محمد منير بحضور خاص (تفاصيل)