تامر عبدالمنعم يحتفل مع جمهور مسرح البالون في ليلة رأس السنة

أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم حفل ليلة رأس السنة، على مسرح البالون.

الاحتفالية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني، بعدها صعد الفنان تامر عبدالمنعم على خشبة المسرح وألقى كلمته، وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنانة إيناس عبدالعزيز، استعراضات "حلاوة شمسنا - الأقصر بلدنا - تنورة - فلاحين - طبول - النوبة"

فيما قدمت فرقة أنغام الشباب "شباب لايف" أداء أحمد الأمير وكمال كمال مجموعة من الأغاني "يونس - جرى إيه - خطفوني - جانا الهوا - ميدلي تسعينيات - ام الدنيا"

بعدها قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد فرماوي "الموشح - فتوات - أغاني - الحصان - مانبوطي"

ثم قدم السيرك القومي مجموعة من الفقرات المحببة لدى الأطفال والجمهور وفقرة الساحر ثم اختتمت الفصل الأول بإستعراض رأس السنة.

كما تم عرض الدراما الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة الفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الشابة.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، إعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة عز حلمي، ماكياج إسلام عباس رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

وقام الفنان تامر عبدالمنعم بعمل سحب على ٣ تذاكر من الجمهور الحاضر للحفل وقدم ٣ هدايا.

وفي لفتة إنسانية من الفنان تامر عبدالمنعم، احتفل بعيد ميلاد ٤ أطفال أيتام، وغنى لهم.