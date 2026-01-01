مصطفى حجاج: مريت بظروف وصدامات وتعب نفسي

كشف المطرب مصطفى حجاج، عن معاناته من صدمات قوية، و ابتعاد أقرب الناس عنه، وقت الأزمات.

ونشر مصطفى حجاج، عبر صفحته في موقع فيسبوك، صور له مع معجب من ذوي الإحتياجات الخاصة، في حفله، وكتب: "ورب العباد مريت بظروف وصدامات وتعب نفسي وجسدي أقرب أقرب حبايبك اللي عمرك ما اتمنيت ليهم غير الخير، مرة واحدة حصلي درس بس قاسي أوي الدنيا لفت بيا وإحساسي ومشاعري كبرو عن سني سنين".

وتابع: "فجأة الدنيا عندي ضلمت وكله سابني في الضلمة عشان يشوف نور غيري من غير سبب ومن غير معمل حاجة السبب إن النور قطع بس عندي، بس رب العباد عمره ما سابني والحمد الله علي كل شي ربنا وقف معايا واللي كان وحش عندهم بقى حلو، واللي كان حلو عندهم بقي وحش والمصالح بتتصالح، كنت نايم صحيت كتبت كده مش عارف ليه والله".

وشارك مصطفى حجاج، مع المطربين محمد فؤاد ورامي عياش، والمطربة كارمن سليمان، في إحياء حفل رأس السنة، الذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق.