تفاصيل حفل المطرب العالمي كالوم سكوت بالمتحف الكبير

يستعد المغني ومؤلف الأغاني البريطاني كالوم سكوت، لتقديم أول حفلاته في مصر، وذلك مساء الخميس 8 يناير.

ويقوم كالوم، الذي حظى بشهرة عالمية منذ ظهوره في برنامج المواهب "Britain's Got Talent" عام 2015، مجموعة من أبرز أغانيه في الحفل المقام في المتحف الكبير.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 1200، و 2000، و 3000، و 4500، و 6000 جنيه.

وتصدر كالوم، قوائم الأغاني الأكثر رواجا، بمجموعة من أغانيه، ومنها "You Are The Reason- إنت السبب"، التي حصدت الأسطوانة البلاتينيوم، و" "Dancing on My Own- الرقص على طريقتي" ، التي أعاد تقديمها بصوته.

ويقدم كالوم سكوت، الحفل ضمن جولة عالمية، بعد طرحه أحدث ألبوماته بعنوان "Avenoir" صدر في أكتوبر 2025.