كتب- مروان الطيب:

لم يتمالك الموسيقار صلاح الشرنوبي دموعه عندما تحدث عن تفاصيل وفاة نجله، مؤكدا أنهم حاولوا إنقاذه ولكن دون جدوى.

حل الموسيقار صلاح الشرنوبي ضيفا على برنامج "كلام الناس" تقديم المذيعة ياسمين عز والمعروض على قناة "MBC مصر"، وتحدث عن معاناته عقب رحيل نجله.

وقال صلاح الشرنوبي عن نجله الراحل: "كان شعلة نشاط وحيوية، هو ابني الأكبر وكان سند ليا وكان المستشار الأول بالنسبة ليا، كل صغيرة وكبيرة برجع له فيها، كان ذكي جدًا ومهندس وأكتر حد كان حابب الامتداد بتاعي أنا كهندسة ومزيكا، كل تفصيلة منذ بدأت وحتى وفاته كان عارفها عني، كان موسوعة كنت معتمد عليه في امتداد شرنوبي، طبعًا ربنا يخليلي ولادي رامي وزياد وأحمد".

مضيفا: "محمد رحمه الله، جاتله فجأة سخونية ورعشة وكان لسه جاي من عمرة قبل رمضان على طول، وكان حضر معايا حدثين وبعد كده راح عمرة مع إخواته ووالدته، وفجأة في شهر 4 حصله سخونية ورعشة وعرضناه على دكاترة وهو من النوع اللي مبيحبش الدكاترة، وبدأ يتحرك مع والدته وإخواته علشان يروح للدكاترة، وكان بياخد مضادات حيوية واتعرض على دكاترة في تخصصات مختلفة وقالوا مفيش مناعة وفيه فيروس وحاولنا نسعفه بأي شكل، وبعد ما احتاروا كل الأطباء قالوا نروح مستشفى الحميات علشان يبحثوا عن سبب الحمى دي، ولكن الفيروس كان متمكن منه ولكن دي حكمة ربنا وقدر الله وما شاء فعل".

ورحل عن عالمنا نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي في يونيو الماضي، وخرجت جنازته بعد أداء الصلاة عليه من مسجد عمر مكرم في وسط البلد.

