نقل الفنان كريم سامي مغاوري للعناية المركزة

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري عن تعرضه لوعكة صحية ودخوله العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

ونشر كريم، صورة له على سرير المرض، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "دعواتكم بالشفاء يا حبايب يا غاليين، أنا تاني ليلة ليا في العناية المركزة، اللهم اشفني وعافني أمين".

يذكر أن ، آخر مشاركات الفنان كريم مغاوري كانت بمسلسل "عهد إبليس" بطولة إسلام جمال، رحمة أحمد فرج، تأليف أحمد دندراوي، إخراج خيري سالم.

