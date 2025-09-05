كتبت- منى الموجي:

تصدر فيلم 5 جولات قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في مصر، واحتل المركز الأول، من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلى مشاهدة في مصر.

الفيلم سبق وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة يانغو بلاي منذ عرضه عليها العام الماضي.

وشاركت شركة علامز، المنتجة لفيلم 5 جولات مجموعة من الصور من الكواليس بعد تصدره الأعلى مشاهدة.

وبدأ عرض 5 جولات لأول مرة في السينمات في أغسطس 2023، ويتناول قصة أبطال رياضة الـ MMA، ويظهر آدم الشرقاوي بشخصية فارس ويجسد ماجد المصري دور والده، ويناقش العديد من القضايا، منها: مشاكل الشباب، وبعض المشاكل الأسرية بين الآباء والأبناء.

فيلم 5 جولات بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف.