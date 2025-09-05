إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها صورة جديدة لها على طريقة الـ"سيلفي" عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال "خاصية القصص القصيرة".

بسمة بوسيل

خطفت الفنانة بسمة بوسيل، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت من خلالها بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانا مكشوفا باللونين الأبيض والأسود.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

حكيم

شارك المطرب الشعبي حكيم، جمهوره صورة جديدة له أثناء استمتاعه بالعطلة الصيفية، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي، بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستانًا طويلًا عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي، صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية ملابس الجيم.

رامي صبري

شارك المطرب رامي صبري، متابعيه صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

جنا عمرو دياب

نشرت جنا دياب، صورة لها من كواليس أحدث جلسة تصوير، نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

نورهان منصور

تألقت الفنانة نورهان منصور في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

إسلام إبراهيم

شارك الفنان إسلام إبراهيم متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا طريفة ظهر خلالها مرتديًا "تيشيرت" مطبوعًا عليه صورة لجسد رياضي بـ"عضلات البطن والصدر".