جريئة وجذابة.. 18 صورة لـ بسمة بوسيل أثارت جدلا على "السوشيال ميديا"

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة المغربية بسمة بوسيل الاستمتاع بعطلتها الصيفية، وتنشر العديد من الصور لرحلاتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام منذ بداية فصل الصيف، وكانت دائما ما تخطف الأنظار بالعديد من الإطلالات الجريئة والجذابة التي تحظى بإعجاب جمهورها ومتابعيها، وتثير الجدل.

وكان الظهور الأخير لها في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وخطفت الأنظار بفستان أنيق والتقطت العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

كما خضعت لجلسة تصوير نشرتها مؤخرا ظهرت خلالها بغطاء رأس وفستان مكشوف أثارت به الجدل وسط انتقادات العديد من متابعيها.

وطرحت بسمة بوسيل مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغاني من بينها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

وتخوض بسمة بوسيل تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

