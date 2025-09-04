"ممكن روتين شعرك؟".. شادي شامل يثير الجدل بأحدث ظهور والجمهور يعلق

كتب- مروان الطيب:

أثار الفنان شادي شامل، حالة من الجدل عبر حسابه على "فيسبوك" بأحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

وظهر شادي شامل كعادته بإطلالة مثيرة للجدل، وعلق: "يا دوب ألحق".

وأثارت الصورة العديد من الانتقادات من قبل متابعيه، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ممكن روتين شعرك؟، يا عندليب يا جامد، حلو ألحق قبل ما تفوتك حصة العربي".

وكان شادي شامل، قال في تصريحات سابقة ببرنامج "خلاصة الكلام"، إنه يحب نفسه ويثق فيها، ولا يهتم بالانتقادات التي توجه له، كما أشار إلى قيامه بإجراءات تجميلية للحفاظ على شكله إلى جانب حرصه على ممارسة الرياضة.

وأضاف: "بحب نفسي أكيد، لازم أحب نفسي مش حكاية معجب بنفسي، يمكن واثق من نفسي، وأنا قديم برضو خلي بالك مش غرور ولا تكبر، وبحب روحي العادية التلقائية، وبصحى أبص لنفسي في المراية وأدلع نفسي، وأنا من الشخصيات اللي تحب دائما تكلم نفسها، وساعات بكون مش طايق أبص لنفسي في المراية، وطول عمري شكلي كده، يمكن ساعة عبدالحليم حافظ كانت شخصية وعملتها، وطبيعي مع مرور السنين إني كبرت فشكلي اتغير".

وعن الإجراءات التجميلية التي قام بها، أوضح: "عامل بوتكس، وفيلر مرة واحدة عملته من كام سنة، كنت في دبي لكن أنا بعمل بوتكس دلوقتي بس، وكل فنانين مصر بيعملوا بوتكس، ومش عيب الراجل يهتم بنفسه لو حاجة هتحلي من شكلك اعملها لكن لو هيكون زيادة عن اللزوم ليه نعملها، زي ما الست بتهتم بنفسها لازم الراجل يهتم بنفسه في إطار معين، ولازم أكون قدام الست شكلي كويس وإحنا فنانين".

وردًا على الانتقادات التي يتعرض لها، وهل تضايقه، أجاب: "زمان كنت بتضايق دلوقتي لأ، الناس بقت بتعمل والعالم مفتوح على بعضه انا واثق من نفسي وميهمنيش أي حد خالص"، مضيفا "بهتم بجسمي والرياضة أهم حاجة وبحافظ على أكلي ومش باكل كميات كبيرة وبشرب ماية كتير طبعا".

يذكر أن، آخر مشاركات شادي شامل الفنية كانت من خلال مسلسل "المرافعة" بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عام 2014.

