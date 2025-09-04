إعلان

"ياريت ترجعي لتامر".. بسمة بوسيل تنشر صور بإطلالة جريئة والجمهور يهاجمها

04:00 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ونشرت بسمة الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بوسيل بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا مكشوفًا باللونين الأبيض والأسود، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.

وجاءت التعليقات متباينة بين الإعجاب والانتقاد. ومن أبرزها: "ليه اللبس العاري؟"، "ياريت ترجعي لتامر"، "الجمال الأصلي حبيتي القمر"، و"هو إيه اللي حصلها؟"، "بقى لبسك مستفز".

يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من بينها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

