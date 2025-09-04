كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ونشرت بسمة الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بوسيل بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا مكشوفًا باللونين الأبيض والأسود، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.

وجاءت التعليقات متباينة بين الإعجاب والانتقاد. ومن أبرزها: "ليه اللبس العاري؟"، "ياريت ترجعي لتامر"، "الجمال الأصلي حبيتي القمر"، و"هو إيه اللي حصلها؟"، "بقى لبسك مستفز".

يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من بينها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

https://www.instagram.com/p/DOLc-XpCHWp/?utm_source=ig_web_copy_link

اقرأ أيضًا:

"عيب يكدب على الناس".. شريف إدريس يروي القصة الكاملة وراء استبعاد ممثل من "بودي جارد"

بفستان جريء ومكشوف.. نورهان منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

يسرا تهنئ جمهورها بـ المولد النبوي الشريف: "ربنا يجعل أيامكم كلها سلام ونور"

بالتصفيق وهتافات "فلسطين حرة".. استقبال خاص لـ "صوت هند رجب" بمهرجان فينسيا