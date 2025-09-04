محمد هنيدي يحتفل بالمولد النبوي من أمام الروضة الشريفة

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان محمد هنيدي بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يوافق اليوم الخميس 4 سبتمبر.

ونشر هنيدي صورة له من أمام الحجرة النبوية الشريفة بالمسجد النبوي في المدينة المنورة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وعلق على الصورة قائلًا: "كل عام وأنتم بخير، وصلوا على الحبيب المصطفى".

يذكر أن محمد هنيدي شارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، بمشاركة كل من محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة United Studios.

