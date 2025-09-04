مدحت العدل يهنئ متابعيه بالمولد النبوي الشريف

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الشاعر والسيناريست مدحت العدل بذكرى المولد النبوي الشريف، وشارك جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّق مدحت العدل قائلاً: "بمناسبة الذكرى العطرة لمولد رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالنور والإيمان.. كل عام وأنتم بخير".

يذكر أن آخر مشاركات مدحت العدل كانت بسيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

