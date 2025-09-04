كتب-مصطفى حمزة:

احتفل جمهور الدورة 82 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بفيلم "صوت هند رجب-The voice of Hind Rajab" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وسط استقبال جماهيري حميم، في عرضه العالمي الأول بالمهرجان أمس الأربعاء

وشهد عرض الفيلم، وقوف الحضور لمدة تزيد عن الـ 20 دقيقة، مع التصفيق الحماسي، وسط هتافات "فلسطين حرة".

وحرص طاقم الفيلم، على الظهور بالسجادة الحمراء وهم حاملين صورة للطفلة الفلسطينية شهيدة القصف الإسرائيلي "هند رجب "، في حين ظهر النجم العالمي خواكين فينيكس، والنجمة روني مارا المشاركين في إنتاج العمل، بدبوس معلقًا على ملابسهما دعمًا للقضية الفلسطينية.

الفيلم من تأليف وإخراج كوثر بن هنية وهو إنتاج تونسي فرنسي مشترك، وانضم إلى إنتاجه نجوم هوليوود، براد بيت، وخواكين فينيكس، وروني مارا، والمخرجين ألفونسو كوارون، وجوناثان جليزر، ونخبة من الشخصيات العالمية البارزة

ويشارك في بطولة الفيلم سجا الكيلاني، ومعتز ملحيس، وكلارا خوري، وعامر حليحل، ووضع الموسيقى التصويرية المؤلف الموسيقي التونسي أمين بوحافة.

صوت هند رجب

الفيلم يقدم عن حادثة حقيقية صدمت العالم في يناير 2024، إذ أطلقت الطفلة الفلسطينية "هند رجب" ، عمرها 6 أعوام، نداء إستغاثة عقب تعرضها مع عائلتها للقصف الإسرائيلي، في حي تل الهوى في غزة .

ولفتت هند أنظار العالم بشجاعتها، خلال محاولات اتصالها بفرق الهلال الأحمر الفلسطيني، طلباً للنجدة، قبل أن يتم استهدافها وعائلتها والمسعفين، وإطلاق دبابة الإسرائيلية قذائفها عليهم من مسافة قريبة جدا.

وأصبحت "هند" بعد استشهادها، رمزا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي، وتم تأسيس مبادرة حقوقية باسم "مؤسسة هند رجب"، ومقرها بروكسل لمقاضاة المسؤولين عن استهدافها.