المنتج أحمد الجنايني يحيي الذكرى الأولى لرحيل والده

أحيا المنتج أحمد الجنايني الذكرى الأولى لوفاة والده، ونشر صورة أسرية جمعته به عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وعلّق قائلًا: "سنة عدّت، الله يرحمك يا حج.. وحشتني يا حبيبي، محضرلك حكايات كتير أحكيهالك أما نتقابل يا حبيبي".

ومن جانب آخر، أعلن الجنايني عن تعاقده مع المؤلفة شيرين دياب على مسلسل جديد يحمل اسم "سنة أولى طلاق"، بطولة النجم ماجد الكدواني، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026، على أن يتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الفترة المقبلة.

وكان الجنايني حقق مؤخرًا نجاحًا جماهيريًا من خلال مسلسل "كتالوج"، بطولة محمد فراج، بمشاركة خاصة من النجوم: ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، والطفلة ريتال عبد العزيز، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.

