ودعت الفنانة بسنت شوقي عام 2025، بصور وثقت خلالها كواليس رحلاتها طوال العام، برفقة زوجها الفنان محمد فراج، والأصدقاء.

وكتبت بسنت: "على قد ما ٢٠٢٥ كانت سنة زحمة، مليانة ناس والحمد لله نعم وشغل وسفر على قد ما كانت من اكتر السنين اللى حسيت فيها بالوحدة … فى عز الزحمة حواليا وعز الضحكة، وجع مكنش بيروح، حزن راكد مبيتحركش…وقعدت كتير أفهم وأقدر ايه ومين المهم وايه ومين اللى مش مهم … ايه ومين اللى يستاهل اديله من وقتى وعمرى وصحتى وطاقتى وايه ومين اللى ميستاهلش… الحمد لله عرفت نفسى اكتر، عرفت قوتي وضعفى، وعرفت (بالبلدى كدة) اللى فيها".

آخر ما عرض للفنانة بسنت شوقي

كانت آخر مشاركات بسنت شوقي الفنية بفيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" وسط كوكبة من نجوم السينما المصرية هم منة شلبي محمد ممدوح، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث الفيلم في رحلة داخل عالم العلاقات العاطفية، مستعرضًا تأثيرها العميق على البشر من خلال أربع قصص حب متنوعة. في إطار مناظرة بين شخصين بآراء متضادة، تطرح سارة – مطورة تطبيق للتعارف، تساؤلات عن معنى الحب في عصر الذكاء الاصطناعي، ومقدمة منظورًا جديدًا يتجاوز المفاهيم التقليدية ويكشف زوايا غير مألوفة للمشاعر.

أعمال تنتظر عرضها بسنت شوقي قريبا

تشارك بسنت شوقي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اقرأ أيضا:

قبل العزاء بساعات.. هاني رمزي يقيم صلاة اليوم الثالث لوالدته (فيديو)

"يا حبيبتي يا مصر".. قصة الأغنية التي ختمت بها أنغام حفل رأس السنة