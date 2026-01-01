إعلان

15 صورة .. بسنت شوقي تودع عام 2025 بصور من رحلاتها طوال العام

كتب : مروان الطيب

10:05 م 01/01/2026
    بسنت شوقي تؤدي مناسك العمرة
    الفنانة بسنت شوقي
    بسنت شوقي تودع عام 2025
    بسنت شوقي في إحدى المناسبات
    بسنت شوقي خلال حضورها إحدى المناسبات
    بسنت شوقي على انستجرام
    بسنت شوقي مع زوجها محمد فراج
    بسنت شوقي في إحدى رحلاتها
    بسنت شوقي مع الأصدقاء
    بسنت شوقي مع صديقتها
    بسنت مع شقيقتها داليا
    بسنت شوقي من إحدى جلسات التصوير
    بسنت شوقي من كواليس رحلتها
    بسنت تحتفل مع الأصدقاء

ودعت الفنانة بسنت شوقي عام 2025، بصور وثقت خلالها كواليس رحلاتها طوال العام، برفقة زوجها الفنان محمد فراج، والأصدقاء.

وكتبت بسنت: "على قد ما ٢٠٢٥ كانت سنة زحمة، مليانة ناس والحمد لله نعم وشغل وسفر على قد ما كانت من اكتر السنين اللى حسيت فيها بالوحدة … فى عز الزحمة حواليا وعز الضحكة، وجع مكنش بيروح، حزن راكد مبيتحركش…وقعدت كتير أفهم وأقدر ايه ومين المهم وايه ومين اللى مش مهم … ايه ومين اللى يستاهل اديله من وقتى وعمرى وصحتى وطاقتى وايه ومين اللى ميستاهلش… الحمد لله عرفت نفسى اكتر، عرفت قوتي وضعفى، وعرفت (بالبلدى كدة) اللى فيها".

آخر ما عرض للفنانة بسنت شوقي

كانت آخر مشاركات بسنت شوقي الفنية بفيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" وسط كوكبة من نجوم السينما المصرية هم منة شلبي محمد ممدوح، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث الفيلم في رحلة داخل عالم العلاقات العاطفية، مستعرضًا تأثيرها العميق على البشر من خلال أربع قصص حب متنوعة. في إطار مناظرة بين شخصين بآراء متضادة، تطرح سارة – مطورة تطبيق للتعارف، تساؤلات عن معنى الحب في عصر الذكاء الاصطناعي، ومقدمة منظورًا جديدًا يتجاوز المفاهيم التقليدية ويكشف زوايا غير مألوفة للمشاعر.

أعمال تنتظر عرضها بسنت شوقي قريبا

تشارك بسنت شوقي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

بسنت شوقي محمد فراج 2025 بسنت شوقي تودع عام 2025

