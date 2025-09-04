كتبت- سهيلة أسامة:

علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، على تشابه أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، مع فيلم "امرأة زوجي" الذي تم إنتاجه عام 1970.

وكتبت ماجدة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "اعتادت السينما المصرية أن تقتبس من حين لآخر بعض مواضيعها من أفلام أجنبية شهيرة، وأحيانًا يصل الاقتباس حد النقل الدقيق، ولكن أن تقتبس من أفلام مصرية مضى على إنتاجها أكثر من خمسين عامًا فهذا أمر غريب وغير لائق. وطبعًا هناك اختلاف بين الاقتباس وإعادة الإنتاج".

وأضافت: "يعرض الآن فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بطولة كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، عن سيناريو أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه عن زوجة تعتقد أنها مصابة بمرض خطير سوف يتسبب بوفاتها السريعة، فتفكر في مصير زوجها وابنتها بعد رحيلها، ويهديها تفكيرها إلى أن تختار صديقتها المقربة لتتزوج من زوجها في حياتها، لتضمن راحة زوجها وابنتها. ولكن بعد إتمام الزواج يتبين أن هناك خطأ في تشخيص مرض الزوجة، وتبدأ الغيرة تدب بين المرأتين.

وأضافت: "نفس الأحداث قدّمها فيلم "امرأة زوجي" الذي تم إنتاجه عام 1970، وكان مأخوذًا عن سيناريو لأبو السعود الإبياري، وإخراج محمود ذو الفقار، وبطولة نيللي، ونجلاء فتحي، وصلاح ذو الفقار".

وتدور أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية.

