محمد رمضان: أنا نجم مصر الأول ومرجع لكل الأجيال

أجرى الفنان محمد رمضان حوارًا مع موقع Rolling Stone العالمي، خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مشاركته في أسبوع الموضة في نيويورك.

شارك رمضان متابعيه على موقع "انستجرام"، مقطع فيديو من لقاءئه الذي أجراه مستخدما "شات چي بي تي" لترجمه حديه.

وقال رمضان في حديثه: "أنا باختصار شاب مصري بسيط من عائلة بسيطة خالص عنده حلم كبير جدا كان أكبر منه، ولكن واثق في ربنا وواثق في القوانين اللي ربنا حطها واتبع هذه القوانين، لحد ما بقى نجم مصر الأول ثم نجم الوطن العربي الأول".

وأضاف: "دلوقتي رمضان هو في الهاي سكول المرحلة التالتة قارة أفريقيا وخلاص في السنة الأخيرة وأقدر أقول أن أنا انتهيت من الهاي سكول وأصبحت نجم عالمي".

وأكد رمضان أنه واجهه العديد من التحديدات في بدايته لكنه يحفز نفسه بالقراءة، متابعًا: "في ناس ماتت من سنين طويلة لكن أصحاب فضل عليا زي برنارد شو بمقولته العظيمة "البحر الهادئ لا يصنع بحارا ماهر"، لأن كل ما هقابل أمواج وصعوبات بعرف إني هكون أسطورة كبيرة ولذلك قدرت استخدم المعاناة اللي قابلتها في حياتي لدافع بيزودني قوة وطاقة".

وأتم حديثه: "حلمي أكيد مش هيكون أصعب من حلم أول راجل طلع القمر، لكن أنا بعتبر نفسي مرجع لكل الأجيال اللي هتطلع بعدي إن شاء الله".

يستعد محمد رمضان لإقامة حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح ماديسون سكوير بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في شهر يناير المقبل لعام 2026.

