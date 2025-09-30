محمد سامي ينشر صورة رومانسية مع مي عمر على أنغام "إنتي الحتة بتاعتي"

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت مي عمر بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأحمر اللامع بدون أكمام، فيما اعتمد سامي على إطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدى تيشيرت وبنطلون باللون الأبيض.

ووضع سامي على الصورة أغنية "إنتي الحتة بتاعتي" للمطرب الشعبي أشرف العدوي.

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

