"جمال المنظر".. داليا مصطفى تتألق بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة

كتبت- سهيلة أسامة:

12:31 م 30/09/2025
شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت داليا في منطقة صحراوية وسط أجواء طبيعية خلابة، بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت تيشيرت أبيض مع بنطلون أسود ضيق، وحذاء رياضي باللون الأحمر.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "مصر وجمالها"، "عملتي حاجة عظمة وهي الترويج السياحي لمصر"، "جمال المنظر".

يُذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى، كان مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة كل من الفنان ياسر جلال، ومي عمر، الفنان مراد مكرم، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

