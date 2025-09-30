حسام حبيب يكشف حقيقة سفر شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج.. فيديو

كشف المطرب حسام حبيب تفاصيل جديدة عن رحلة علاج طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب في الخارج.

وقال حسام حبيب، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي" إن شيرين بالفعل ذهبت للخارج للحصول على فترة نقاهة وليست علاج، مضيفًا: "هي مش بتتعالج هي بتقضي فترة نقاهة مش علاج ولا حاجة هي فترة نقاهة".

وتعجب حسام حبيب من تداول رواد مواقع التواصل أنباءً لسفر شيرين عبدالوهاب للخارج من علاجها نفسيًا، قائلًا: "علاج من ايه!!، لا مفيش حاجة هي الحمد لله كويسة زي الفل".

يذكر أن شيرين عبدالوهاب طرحت مؤخرًا أغنيتها الوطنية "غالية علينا يا بلدنا"، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.

وسبق أن قدمت شيرين عبدالوهاب، عدة أغاني وطنية، من ضمنها أغنية "عاشت مصر" التي قدمتها عام 2016 وحققت من خلالها نجاحا جماهيريا، و أغنية"ما شربتش من نيلها" ألحان عمرو مصطفى، و أغنية "أم البلاد" من تم طرحها عام 2023، كلمات المطرب مصطفى كامل.

