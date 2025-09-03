كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها فيديو لها أمام البحر خلال استمتاعها بأجواء الصيف.

ونشرت ليلى، الفيديو الذي ظهرت فيه مرتدية إطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحب صوت الموج وقت الهدوء، وده اللي بيحصل في شهر سبتمبر.. بستناه من السنة للسنة.. أنا بحب البحر طول السنة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عروسة البحر، قمر، أحلى نرمين، الصيف وجماله".

يذكر أن، ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "ابن مين فيهم" بطولة بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.