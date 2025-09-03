إعلان

بإطلالة صيفية أمام البحر.. ليلى علوي تستقبل شهر سبتمبر على طريقتها (صور وفيديو)

10:22 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها فيديو لها أمام البحر خلال استمتاعها بأجواء الصيف.

ونشرت ليلى، الفيديو الذي ظهرت فيه مرتدية إطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحب صوت الموج وقت الهدوء، وده اللي بيحصل في شهر سبتمبر.. بستناه من السنة للسنة.. أنا بحب البحر طول السنة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عروسة البحر، قمر، أحلى نرمين، الصيف وجماله".

يذكر أن، ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "ابن مين فيهم" بطولة بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

الفنانة ليلى علوي ليلى علوي على إنستجرام إطلالة ليلى علوي ليلى علوي أمام البحر
