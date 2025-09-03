بالصور.. كريم محمود عبد العزيز يتعاقد على فيلم "احنا والقمر جيران"

كتب - معتز عباس:

أعلن المنتج أحمد السبكي التعاقد مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز على بطولة فيلم "احنا والقمر جيران"، تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري.

ونشر أحمد السبكي صورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فيلم احنا والقمر جيران شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، المنتج أحمد السبكي يتعاقد مع النجم كريم محمود عبدالعزيز على بطولة فيلم سيكون مفاجأة للجمهور".

وأضاف: "تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة.. ويجري الآن العمل على التحضيرات الأولية وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى قريباً".

وكانت آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز السينمائية فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بمشاركة دينا الشربيني، بطولة مريم الجندي، ياسمين رئيس، وغيرهم من النجوم.

كما قدم كريم، مسلسل "مملكة الحرير"، الذي يتكون من 10 حلقات، من تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، ويمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة، والمغامرة.

اقرأ أيضا..

"على متن يخت".. جلسة تصوير جريئة لـ بسمة بوسيل في مهرجان فينيسيا السينمائي

هل تورط "لما القمر" محمد فؤاد في أزمة جديدة مع شرحبيل أحمد؟