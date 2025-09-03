إعلان

بالصور.. كريم محمود عبد العزيز يتعاقد على فيلم "احنا والقمر جيران"

09:26 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    كريم محمود عبد العزيز احمد السبكي وهادي الباجوري وتامر حبيبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعلن المنتج أحمد السبكي التعاقد مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز على بطولة فيلم "احنا والقمر جيران"، تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري.

ونشر أحمد السبكي صورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فيلم احنا والقمر جيران شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، المنتج أحمد السبكي يتعاقد مع النجم كريم محمود عبدالعزيز على بطولة فيلم سيكون مفاجأة للجمهور".

وأضاف: "تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة.. ويجري الآن العمل على التحضيرات الأولية وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى قريباً".

وكانت آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز السينمائية فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بمشاركة دينا الشربيني، بطولة مريم الجندي، ياسمين رئيس، وغيرهم من النجوم.

كما قدم كريم، مسلسل "مملكة الحرير"، الذي يتكون من 10 حلقات، من تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، ويمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة، والمغامرة.

اقرأ أيضا..

"على متن يخت".. جلسة تصوير جريئة لـ بسمة بوسيل في مهرجان فينيسيا السينمائي

هل تورط "لما القمر" محمد فؤاد في أزمة جديدة مع شرحبيل أحمد؟

كريم محمود عبد العزيز فيلم احنا والقمر جيران المنتج أحمد السبكي أحمد السبكي على إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان