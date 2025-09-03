إعلان

"صورة طبق الأصل".. 15 صورة لـ نسرين أمين وابنتها أمينة

08:03 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    امينة ابنة نسرين امين (1)_1
  • عرض 15 صورة
    نسرين امين وابنتها امينة باطلالة جميلة (1)_3
  • عرض 15 صورة
    نسرين امين وابنتها امينة في احد الاحتفالات_5
  • عرض 15 صورة
    نسرين امين وابنتها أمينة في الساحل_6
  • عرض 15 صورة
    نسرين امين وابنتها امينة وشيكو_7
  • عرض 15 صورة
    نسرين امين وابنتها امينة يقضيتان وقتا ممتعا في احد المطاعم (1)_8
  • عرض 15 صورة
    نسرين امين وابنتها امينة يقضيتان وقتا ممتعا في احد المطاعم (2)_9
  • عرض 15 صورة
    نسرين امين وابنتها امينة يقضيتان وقتا ممتعا_10
  • عرض 15 صورة
    نسرين امين وابنتها في الساحل مع نجوم الفن_13
  • عرض 15 صورة
    نسرين امين وابنتها في الساحل_14
  • عرض 15 صورة
    نسرين امين وابنتها_15
  • عرض 15 صورة
    نسرين امين وأمينة ابنتها_16
  • عرض 15 صورة
    نسرين امين وابنتها امينة بنفس الفستان_4
  • عرض 15 صورة
    امينة ابنة نسرين امين (2)_2
كتب - معتز عباس:

خطفت أمينة، ابنة الفنانة نسرين أمين، الأنظار وأصبحت محط اهتمام الجمهور بعد ظهورها المتكرر مؤخرًا برفقة والدتها في مناسبات مختلفة.

وظهرت أمينة بشكل طفيف رفقة والدتها في عدد من المناسبات الترفيهية والاجتماعية، والتي أثارت تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها.

نسرين أمين حريصة دائمًا على إبعاد ابنتها عن الأضواء خلال فترة طفولتها، لكن في الفترة الحالية حتى الآن، لكنها تظهر معها في الصور التي تنشر على حسابات نسرين الرسمية، ما يعكس مدى الانسجام والقرب بينهما.

ونستعرض في التقرير التالي 15 صورة تبرز جمال أمينة والشبه بينها وبين والدتها نسرين أمين.

الفنانة نسرين أمين نسرين أمين وابنتها أمينة أمينة ابنة نسرين أمين نسرين أمين ابنة نسرين أمين
