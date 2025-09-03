"صورة طبق الأصل".. 15 صورة لـ نسرين أمين وابنتها أمينة

كتب - معتز عباس:

خطفت أمينة، ابنة الفنانة نسرين أمين، الأنظار وأصبحت محط اهتمام الجمهور بعد ظهورها المتكرر مؤخرًا برفقة والدتها في مناسبات مختلفة.

وظهرت أمينة بشكل طفيف رفقة والدتها في عدد من المناسبات الترفيهية والاجتماعية، والتي أثارت تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها.

نسرين أمين حريصة دائمًا على إبعاد ابنتها عن الأضواء خلال فترة طفولتها، لكن في الفترة الحالية حتى الآن، لكنها تظهر معها في الصور التي تنشر على حسابات نسرين الرسمية، ما يعكس مدى الانسجام والقرب بينهما.

ونستعرض في التقرير التالي 15 صورة تبرز جمال أمينة والشبه بينها وبين والدتها نسرين أمين.

