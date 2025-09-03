بعد بيانها.. ماذا حدث بين شيرين عبد الوهاب ومحاميها؟

كتب- مصطفى حمزة:

شهدت العلاقة بين المطربة شيرين عبد الوهاب، ومحاميها القانوني ياسر قنطوش، تطورات جديدة ، وذلك بعد ما يقرب من 15 يوم على إعلانها إيقاف التعاون بينهما.

وأصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بيان صحفي، وكتبت: "أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قنطوش هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل عادي بين الاخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق ومن اكتر الناس اللى خايفة على مصلحتي وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير، عشان كده لا يمكن ألغي توكيلاتي عنده".

وأضافت: "إختلاف وجهات النظر أحياناً بيتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها وده اللي حصل فعلا، حابة بس أقول إن الأستاذ ياسر كان وهيفضل المحامي بتاعي ومعنديش محامي غيره".

وقالت مصادر مقربة من المطربة لـ "مصراوي": "التعاون بين المستشار القانوني ياسر قنطوش، وشيرين عبد الوهاب، عاد بعد قبوله الإعتذار والتوضيح الذي قدم منها، وتراجع عن اعتذاره السابق عن مهامه كمستشار قانوني".

وتبادلت المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا مع محاميها، إصدارالبيانات، عقب الكشف عن عودة العلاقة بينها وبين زوجها السابق حسام حبيب.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قالت في تسجيل صوتي لمحاميها قبل عودتها له: " من اللحظة دي هيكون في بيان إنك بطلت المحامي بتاعي… وأي كلمة هتقولها هتتحسب عليك، ملكش علاقة بيا".

وذكرت في بيان سابق، أن المستشار القانوني ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً.