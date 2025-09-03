كتبت- سهيلة أسامة:

أبدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله رأيها في فيلم "درويش" المعروض حاليا بالسينمات

وكتبت خير الله عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "بدأت فكرة صناعة أعمال فنية تعود بالزمن لأيام الأربعينات، ومقاومة الاستعمار الإنجليزي، ووجود نصابين يندسوا بين رجال المقاومة، مع فيلم كيرة والجن، وكان من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وبعد عدة سنوات نجح أحمد حاتم في مسلسل عمر أفندي الذي تعامل مع نفس الفترة الزمنية، تلاه المسلسل الكوميدي النص، لأحمد أمين".

وتابعت: "ثم جاء هذا العام فيلم درويش إخراج وليد الحلفاوي، وحقق الفيلم نجاحا مقبولا ويبدو النص الثاني من الفيلم أفضل كثيرا من نصفه الأول، ولكن ليس هذا موضوع البوست، المفروض إن عمرو يوسف يسعى لأن ينضم لنجوم الصف الأول، ولكنه لم يفكر في التفرد وأن يظهر بشخصية فنية مختلفة، فيبدو تأثره الشديد بنجاح أحمد السقا في أفلام الحركة (رغم إنه غير مؤهل لها) بالإضافة لتأثره الشديد بأحمد عز، في شخصية الآفاق الفهلوي خفيف الظل، (وهو أيضا غير مؤهل لذلك) ولا شك في موهبة عمرو يوسف، ولكنه كان لابد وأن يقدم لجمهوره شخصية مختلفة، وأسلوب أداء مختلف، وإذا كان لابد له من دخول عالم الأكشن فلابد أن يتنازل عن تناول (الرقاق والمحشي) ويبذل جهدا ليصل لقوام نجوم أفلام الأكشن".

فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.



