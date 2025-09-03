إعلان

"رشيقة ورقيقة".. نادية الجندي تخطف الأنظار من جلسة تصوير جريئة

12:08 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نادية الجندي بإطلالة جريئة (1)_1
  • عرض 4 صورة
    نادية الجندي_4
  • عرض 4 صورة
    نادية الجندي بإطلالة جريئة (3)_3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

كشفت النجمة نادية الجندي عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، والتي تفاعلت معها الفنانة غادة عبدالرازق.

وفاجأت نادية الجندي المتابعين على حسابها بموقع "انستجرام"، نشر صورًا لها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود قصير.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "امرأه فوق القمة"، "حبيبتنا كلنا"، "جميلة زي ما انتي"، "رقيقة وزي القمر".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

اقرأ أيضا..

بالروب.. شيرين رضا تثير الجدل بأحدث ظهور لها

نيكول سابا تكشف سبب عدم إنجابها للمرة الثانية

نادية الجندي على إنستجرام الفنانة نادية الجندي إطلالة نادية الجندي نادية الجندي بفستان أسود قصير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان