"رشيقة ورقيقة".. نادية الجندي تخطف الأنظار من جلسة تصوير جريئة

كتب - معتز عباس:

كشفت النجمة نادية الجندي عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، والتي تفاعلت معها الفنانة غادة عبدالرازق.

وفاجأت نادية الجندي المتابعين على حسابها بموقع "انستجرام"، نشر صورًا لها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود قصير.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "امرأه فوق القمة"، "حبيبتنا كلنا"، "جميلة زي ما انتي"، "رقيقة وزي القمر".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

اقرأ أيضا..

بالروب.. شيرين رضا تثير الجدل بأحدث ظهور لها

نيكول سابا تكشف سبب عدم إنجابها للمرة الثانية