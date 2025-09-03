كتب- مروان الطيب:

عرض أمس الاثنين فيلم الدراما والسيرة الذاتية "The Smashing Machine" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بطولة النجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ "ذا روك".

وتعد هي مشاركته الأولى له ضمن أحد أهم المحافل السينمائية في العالم، حيث يعرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية الهامة على جائزة الأسد الذهبي.

وحاز فيلم "The Smashing Machine" على إشادات واسعة من قبل النقاد والجمهور المشاركين بالفعاليات وسط توقعات بترشيح ذا روك لجائزة الأوسكار لأول مرة بمسيرته، وحصل على تقييم 100% من قبل موقع Rotten Tomato" الشهير المختص بتقييم الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية للمصارع مارك كير كونه أحد أهم أبطال لعبة الـ "UFC"، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات يوم 3 أكتوبر المقبل.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا:

نقل المايسترو سليم سحاب إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

محمد التاجي يدافع عن وفاء عامر: "ست محترمة جدًا وزوجها فوق مستوى الشبهات"