إعلان

حدث بالفن| رقص بدرية طلبة و تراجع شيرين عبد الوهاب في خلافها مع ياسر قنطوش وإصابة مطرب مهرجانات

12:00 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025
حدث بالفن| رقص بدرية طلبة و تراجع شيرين عبد الوهاب في خلافها مع ياسر قنطوش وإصابة مطرب مهرجانات

حدث بالفن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد-مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إصابة عصام صاصا بجرح في يده، تعديل اسم فيلم "جوازة في جنازة" فيديو، نقل المايسترو سليم سحاب إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، شيرين عبد الوهاب تتراجع وتنهي خلافها مع ياسر قنطوش، مهرجان الجونة السينمائي يتعاون مع "نتفليكس" لإطلاق ورشة كتابة بعنوان "إيڤر آفتر"، وغيرها من الأخبار.

بدرية طلبة شيرين عبد الوهاب ياسر قنطوش عصام صاصا وفاء عامر محمد التاجي

فيديو قد يعجبك:



إعلان

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان