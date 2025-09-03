إعداد-مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إصابة عصام صاصا بجرح في يده، تعديل اسم فيلم "جوازة في جنازة" فيديو، نقل المايسترو سليم سحاب إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، شيرين عبد الوهاب تتراجع وتنهي خلافها مع ياسر قنطوش، مهرجان الجونة السينمائي يتعاون مع "نتفليكس" لإطلاق ورشة كتابة بعنوان "إيڤر آفتر"، وغيرها من الأخبار.