أحدث جلسة تصوير "سيلفي" لـ زينة داخل سيارتها - صور

كشفت الفنانة زينة رضا عن أحدث ظهور لها، خطفت بها الأنظار على السوشيال ميديا.

ونشرت زينة صورًا "سيلفي" داخل سيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تشارك زينة في مسلسل "ورد وشكولاته" الذي يجمعها بالفنان محمد فراج، بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، منهم: مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، عمرو مهدي ومحمد سليمان، بالإضافة إلى الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم، ويستعرض قصة مستوحاة من أحداث حقيقية.

"ورد وشوكولاتة" من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويشهد المسلسل تعاون بين تطبيق يانجو بلاي وشركة والعدل جروب.

جدير بالذكر أن زينة عُرض لها مؤخرا في السينما فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين، إخراج سامح عبدالعزيز.

