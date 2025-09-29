سعد الصغير يدعم الأهلي أمام الزمالك: "هنعملها يا رجاله"

كتب - معتز عباس:

حرص المطرب الشعبي سعد الصغير على دعم فريق الأهلي في المواجهة المرتقبة أمام الزمالك مساء اليوم الإثنين.

ونشر سعد صورة له وسط أصدقائه بقميص الأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "هنعملها باذن الله يا رجاله ربنا معاكو".

وتقام مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء، القمة 131 التي تجمع فريق الأهلي ضد الغريم التقليدي فريق الزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

