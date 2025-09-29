نسرين طافش تنشر صورة بجوار الأهرامات وتعلق: "أم الدنيا"

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن أحدث ظهور لها، أثناء جولة سياحية داخل أهرامات الجيزة.

ونشرت نسرين صورة بالقرب من الأهرامات عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت :"أم الدنيا".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

