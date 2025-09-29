إعلان

نسرين طافش تنشر صورة بجوار الأهرامات وتعلق: "أم الدنيا"

كتب - معتز عباس:

07:36 م 29/09/2025

نسرين طافش

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن أحدث ظهور لها، أثناء جولة سياحية داخل أهرامات الجيزة.

ونشرت نسرين صورة بالقرب من الأهرامات عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت :"أم الدنيا".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

