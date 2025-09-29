بالصور.. سارة سلامة بإطلالة "كاجوال" تنشر 10 صور من رحلتها في فرنسا

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار في أحدث ظهور لها إذ ظهرت بفستان أنيق باللون البني، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

جويل مردينيان

ظهرت جويل مردينيان بإطلالة جريئة ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

باسكال مشعلاني

نشرت الفنانة اللبنانية صورًا من أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها صورة جديدة لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت كاجوال.

سوزان نجم الدين

ظهرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين مع والدتها ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حضن أمي هو وطني، وما أجمل السفر في حضن الوطن".

نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانًا طويلًا مكشوفًا باللونين الأحمر والأسود.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل جمهوره صورة جديدة من أحدث ظهور له، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم بملابس رياضية ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

جومانا مراد

ظهرت الفنانة جومانا مراد بفستان صيفي أنيق باللونين الأبيض والوردي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".