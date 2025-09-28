بالصور.. سارة سلامة بإطلالة "كاجوال" تنشر 10 صور من رحلتها في فرنسا

ليلى علوي تنشر صورًا وفيديوهات مع يسرا وهالة صدقي في حفل عمرو دياب

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار من أحدث ظهور لها في باريس، أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف.

ونشرت سارة صورًا لها في شوارع الشانزليزيه عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

وجاءت تعليقات، الجمهور على الصور، كالتالي: "قمر اوي"، "ملكة جمال الفن"، "الجمال المصري في فرنسا"، "منورة الدنيا كلها".

كانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

