"فستان جريء وغريب".. نادين الراسي تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية

خطفت الفنانة نادين الراسي أنظار المتابعين، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت بإطلالة غريبة وغير تقليدية.

ونشرت نادين مجموعة صور لها مرتدية فستان "جمبسوت" جريء، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ما منعرِف قيمة الشي قبل ما نِخسروا، وما منعرِف قيمة الحياة إذا تناسَينا الموت".

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل "عرابة بيروت"، بمشاركة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.

اقرأ أيضا..

فيديو.. هالة صدقي ترقص مع ليلى علوي ويسرا في حفل عمرو دياب بالأهرامات

برفقة زوجها وعائلتها.. أروى جودة تحتفل بعيد ميلادها على ساحل أمالفي