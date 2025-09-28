كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها صورًا ومقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نرمين بإطلالة كاجوال صيفية، مرتدية فستانًا أزرق بلا أكمام مع قبعة "الشيف"، إذ بدت عفوية أثناء مشاركتها في تحضير الطعام داخل أحد المطاعم.

ولاقى ظهورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "روحك جميلة"، "منورة يا نرمين"، "ما أروعك.. قمر عسل وملكة جمال الكون كله".

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

اقرأ أيضًا:

أصبحت شابة.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته حنين: "قلب أبوكي" (فيديو وصور)

بفستان جرئ وساحر.. نيرمين الفقي تبرز إطلالتها من افتتاح مهرجان الغردقة

بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ جيهان خليل تخطف بها الأنظار والجمهور يعلق

نوفمبر.. أحمد أمين يبدأ تصوير مسلسل "النص التاني"

"فاطمة الهواري" يحكي نضال الشعب الفلسطيني ضمن فعاليات "إيزيس الدولي لمسرح المرأة"