كتبت- منى الموجي:

شهد اليوم الثاني من فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة، عرض مسرحية فاطمة الهواري- لا تصالح، في التاسعة مساء السبت على مسرح السامر بالعجوزة.

وشهد العرض حضورا كبيرا من الجمهور والنقاد والمسرحيين، وكان من بين الحضور المخرج ناصر عبدالمنعم، الفنان أيمن الشيوي، الناقد محمد الروبي، الفنان محسن منصور، المخرج عصام السيد.

وعقب انتهاء العرض، وجه المخرج غنام غنام التحية والشكر للحضور، وأشار الى أن هذا العرض هو عمل تطوعي بشكل كامل، مسرحية بلا إنتاج من الألف إلى الياء، بمشاركة الفنانة التونسية أماني بلعج، والفنان الأردني أحمد العمري.

واختتم غنام غنام كلمته فى نهاية العرض قائلا "هذه المسرحية قدمناها ليكون لنا صوت في ظل الصمت المخزي".

يحكي عرض فاطمة الهواري للمخرج غنام غنام، في 55 دقيقة، قصة فاطمة (١٩٣٠ - ٢٠١٢) ضحية القصف في 28 أكتوبر 1948، إذ ادعت إسرائيل أن طائرة عربیة مجهولة شنت غارة انتقامية وقصفت ترشيحا المدينة التي تعيش فيها، وفي ظل ھذا الإنكار، لم يقدم الاحتلال أي معونة طبية أو صحية لفاطمة.

وبعد 47 عاماً یحضر لبيتها (آبي ناتان) رفقة كاميرات سي إن إن ليعترف بأنه الطيار الذي قصف ترشيحا، لتصبح الضحیة في مواجهة القاتل، فأي حوار سوف یدور بينهما؟ وأي معلومات تاریخیة جديدة حول نضال الشعب الفلسطیني سيحمل العمل المسرحي (فاطمة الهواري لا تصالح). سردية الفلسطيني صاحب الحق في مواجهة سردية الاحتلال الفاشي.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم المديرتين الفنيتين للمهرجان ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة.