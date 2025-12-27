هند صبري تنعي داود عبدالسيد: كان إنسانًا في غاية اللطف والرقي

نعت الفنانة التونسية هند صبري المخرج الراحل داود عبد السيد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت.

ونشرت هند صورة تجمعها بالمخرج الراحل وكتبت: "أنعى بحزنٍ عميق رحيل المخرج الكبير داوود عبد السيد، أحد أهم صُنّاع السينما المصرية والعربية".

وأضاف: "كان لي الشرف أن أعمل معه في فيلم مواطن ومخبر وحرامي، وتعلّمت منه الكثير، ليس فقط فنيًا، بل إنسانيًا، أيضًا، كان إنسانًا في غاية اللطف والرقي".

وكتبت: "رحم الله داوود عبد السيد رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وفاة داوود عبد السيد

وأعلنت كريمة كمال زوجة داوود عبدالسيد خبر وفاته، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي داوود عبدالسيد".

وقام عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية بنعيه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل معربين عن حزنهم على رحيل أحد أهم المخرجين والمبدعين في تاريخ السينما المصرية.

أخرج داوود عبد السيد العديد من الأعمال السينمائية التي تعاون خلالها مع نخبة من أبرز النجوم منهم النجم الراحل أحمد زكي بفيلم "أرض الخوف"، الفنانة الراحلة فاتن حمامة بفيلم "أرض الأحلام"، الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بفيلم "الكيت كات"، وغيرها من الأفلام التي تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

