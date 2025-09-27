إعلان

محمد منير يتوسط العروسين.. 17 صورة من حفل زفاف ابنة شقيقته

كتب- مروان الطيب:

08:58 م 27/09/2025
    محمد منير يحتفل بزفاف ابنة شقيقته (9)
    محمد منير يحتفل بزفاف ابنة شقيقته (7)
    محمد منير يحتفل بزفاف ابنة شقيقته (6)
    محمد منير يحتفل بزفاف ابنة شقيقته (5)
    مصمم الألعاب النارية أحمد عصام
    محمد منير يحتفل بزفاف ابنة شقيقته (3)
    محمد منير يحتفل بزفاف ابنة شقيقته (2)
    محمد منير يحتفل بزفاف ابنة شقيقته (10)
    محمد منير يحتفل بزفاف ابنة شقيقته (8)
    الفنان أحمد عصام
    أحمد عصام1
    أحمد عصام
    الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام
    أحمد عصام من كواليس حفل زفاف ابنة شقيقة منير
    أحمد عصام يشعل حفل زفاف ابنة شقيقة محمد منير
    محمد منير يحتفل بزفاف ابنة شقيقته (4)

تصوير/ هاني رجب:

احتفل الكينج محمد منير بزفاف ابنة شقيقته في حفل بهيج، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

حضر حفل الزفاف الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام الذي حرص على الحضور وتهنئة منير، وقدم فقرة خاصة بالألعاب النارية أشعل بها الأجواء، كما التقط عدد من الصور التذكارية مع منير والعروسين.

ظهر منير في حفل الزفاف وهو يرافق ابنة شقيقته وإيصالها إلى زوجها، كما توسط العروسين وسط سعادة غامرة من جميع أفراد الأسرة.

تعرض النجم محمد منير لوعكة صحية مؤخرا، دخل على إثرها لإحدى المستشفيات من أجل الخضوع لعدد من الفحوصات الطيبة، وتلقي العلاج اللزم.

طرح للنجم الكبير محمد منير مؤخرا أغنية بعنوان "ضي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي.

