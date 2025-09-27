محمد منير يتوسط العروسين.. 17 صورة من حفل زفاف ابنة شقيقته

تصوير/ هاني رجب:

احتفل الكينج محمد منير بزفاف ابنة شقيقته في حفل بهيج، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

حضر حفل الزفاف الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام الذي حرص على الحضور وتهنئة منير، وقدم فقرة خاصة بالألعاب النارية أشعل بها الأجواء، كما التقط عدد من الصور التذكارية مع منير والعروسين.

ظهر منير في حفل الزفاف وهو يرافق ابنة شقيقته وإيصالها إلى زوجها، كما توسط العروسين وسط سعادة غامرة من جميع أفراد الأسرة.

تعرض النجم محمد منير لوعكة صحية مؤخرا، دخل على إثرها لإحدى المستشفيات من أجل الخضوع لعدد من الفحوصات الطيبة، وتلقي العلاج اللزم.

طرح للنجم الكبير محمد منير مؤخرا أغنية بعنوان "ضي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي.

اقرأ أيضا:

"رمت على رأسها زجاجة".. مشاجرة بين فتاتين ببرنامج "قسمة ونصيب"(فيديو)

فيديو جديد لابنة عمرو دياب ترقص مع مدرب رقصها.. وتعلق: "حبيبي"