صور جديدة.. نجل دينا يدعمها في كورسات أكاديمية الرقص الشرقي

نشرت الصفحة الرسمية لأكاديمية الفنانة دينا على انستجرام، صور جديدة من كورسات الرقص الشرقي التي بدأتها بعد افتتاحها.

ونشرت الصفحة صور له وهو يدعم والدته في الكورسات وكتبت الصفحة: " "يقف بفخر بجانب والدته، ملكة الرقص ابن دينا يظهر بكل حب ودعم في الافتتاح الكبير لفن دينا".

وواجهت دينا ونجلها هجوما كبيرا من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن افتتاح الأكاديمية.

وأعلنت الراقصة الاستعراضية دينا عن إطلاق أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

وأكدت دينا أن الأكاديمية ليست معنية بالرقص الشرقي فقط، بل تختص بتعليم باقي أنواع الفنون، مثل التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء.

تحدثت دينا عن هدف الأكاديمية، موضحة أنها لا تقتصر على تنمية المواهب الشابة، بل تهدف إلى تقديم تعليم احترافي معتمد لتخريج فنانين جدد قادرين على المنافسة على المستويين العربي والعالمي.

يذكر أن اخر مشاركات دينا الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

