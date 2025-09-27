بعد إعلان رحيله كنقيبا للممثلين.. إيهاب فهمي يوجه رسالة لـ أشرف زكي

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان إيهاب فهمي، رسالة للدكتور أشرف زكي بعد إعلان الأخير رحيله وتركه منصب نقيب المهن التمثيلية.

ونشر فهمي، صورة تجمعه مع أشرف زكي، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "نقيبي وأستاذي وأخي الكبير".

وكان أشرف زكي، أعلن مؤخرا عن انتهاء مهمته كنقيب للمهن التمثيلية، وقال في بيان صحفي: "لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

وأختتم بيانه: "أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".