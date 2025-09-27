"وقعت في فرح نجل بيومي فؤاد".. شيماء سيف تتعرض لموقف محرج (صور)

25 صورة ومعلومات عن إنجي عبدالله بعد إصابتها بورم في جذع المخ

"رانيا يوسف وشيماء سيف وإنجي عبدالله".. ماذا حدث مع نجوم الفن X 24 ساعة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة شيماء سيف، يُظهر تعرضها لموقف محرج بحفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد الذي أقيم مساء الخميس الماضي بحضور عدد من نجوم الفن.

وخلال غناء المطرب أحمد سعد بحفل زفاف نجل بيومي فؤاد، وقعت الفنانة شيماء سيف على الأرض، لتقوم صديقاتها بمساندتها للوقوف مرة أخرى، لتقوم بعدها وتمسك بيد الفنانة يسرا.

وتصدرت شيماء سيف، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب أنباء انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر.

وفوجئ جمهور شيماء سيف قيامها بإلغاء متابعة كارتر على حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل، بعد ساعات من أنباء حول انفصالهما بسرية تامة للمرة الثانية بعد أشهر قليلة من عودتهما.

وأعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر لأول مرة مطلع العام الجاري، وكتبت رسالة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستجرام أعلنت فيها الانفصال الرسمي، ليعودا مجددا بعد تدخلات من فنانين بالوسط الفني.

يذكر أن، آخر مشاركات شيماء سيف الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.