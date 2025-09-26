بجلسة تصوير بالذكاء الاصطناعي.. درة تثير الجدل على السوشيال ميديا

"ربنا سخرلي جنوده"..أول تعليق من رحمة أحمد بعد خروجها من المستشفى

نشرت الفنانة درة صور جديدة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك".

واستخدمت الفنانة درة خاصية الذكاء الاصطناعي لتظهر بشكل مختلف وساحر لتخطف الأنظار بجمالها وأناقتها.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها واثارت الجدل إذ اختلفت الاراء حول حقيقة الصور وظن البعض أنها حقيقية بينما وجد أخرين أنها بالذكاء الاصطناعي: "الصور جميلة وانت جميلة، انتي مش محتاجة ذكاء اصطناعي أصلا، سندريلا، ملكة، قلبي".

وكانت آخر مشاركات درة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "صاحبك راجل" وهو مسلسل تونسي وشاركها البطولة كل من كريم الغربي، سفيان الداهش، ياسين بن قمرة، تأليف زين العابدين المستوري وأحمد الصياد، إخراج قيس شقير.

تشارك درة بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم"الست لما" بطولة يسرا، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، تأليف كيرلس أيمن فوزي ومحمد بدوي، إخراج خالد أبو غريب.

