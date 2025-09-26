"لمن ستتركهم؟".. رسالة عاجلة من مجدي الجلاد لأشرف زكي

"إزاي تعمل كده؟!.. وجعتني وأنا لست عضوًا بنقابة المهن التمثيلية".. بهذه الكلمات العاتبة والمؤثرة، وجه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا، رسالة عاجلة ومفتوحة إلى صديقه الدكتور أشرف زكي، مناشدًا إياه العدول عن قرار ترك منصبه نقيبًا للمهن التمثيلية.

تأتي هذه الرسالة الشخصية في خضم الجدل الدائر حول قرار زكي، والذي قوبل برفض واسع على المستويين الرسمي والشخصي.

وفي رسالته التي نشرها عبر حسابه بـ"فيسبوك"، تساءل الجلاد: "لمن ستترك النقابة، مع احترامي لكافة الأعضاء؟!".

أبرز الجلاد الدور المزدوج الذي يلعبه زكي، موضحًا: "إنسانيتك تحتضن مئات الممثلين البسطاء، الفقراء، والمرضى المتقاعدين.. واحترافك يدير بذكاء أمور وأزمات النجوم الكبار.. فكيف تتركهم في منتصف الطريق؟!".

وفي خطوة تعكس نفس التوجه، أصدر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في جلسة طارئة، بيانًا أعلن فيه رفضه القاطع للأمر "شكلًا وموضوعًا"، مؤكدًا بالإجماع تمسكه بزكي في منصبه.

واختتم الجلاد رسالته بمناشدة مباشرة قائلًا: "من مُحب لك.. وعاشق لقوة مصر الناعمة.. أطالبك بالعدول عن الاستقالة".