نشر المخرج كريم الشناوي مقطع فيديو عبر حسابه، كشف خلاله تفاصيل مكالمة خاصة أجراها الكينج محمد منير مع فريق "كورال الشرق"، وذلك أثناء أدائهم أغنيته الشهيرة "علموني عنيك أسافر"، ضمن أحداث فيلم ضي.

وعلّق منير على أدائهم: "الله عليكم كلكم.. أنا فرحان بيكم أوي أوي والله العظيم".

وتفاعل مع الفيديو عدد من النجوم،معبرين عن إعجابهم من بينهم هند عبد الحليم، محمود العسيلي، أمينة خليل، وطه دسوقي.

يُذكر أن المخرج كريم الشناوي قدّم في موسم دراما رمضان 2025 مسلسل "لام شمسية"، والذي شارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، والطفل علي البيلي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

