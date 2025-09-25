بعد تصدرها التريند.. 20 صورة ومعلومات عن الفنانة الكويتية مرام البلوشي
كتبت- سهيلة أسامة:
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
تصدر اسم الفنانة الكويتية مرام البلوشي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وفيما يلي يعرض لكم "مصراوي" أبرز المعلومات عن مرام البلوشي:
- اسمها الحقيقي مريم جاسم محمد مهدي البلوشي، مواليد 2 فبراير 1979.
- نشأت في عائلة فنية، فوالدها كان عازف عود، وهي الشقيقة الوسطى للممثلتين مي وهند البلوشي، كما تربطها صلة قرابة بالفنانة هيا الشعيبي.
- بدأت عام 1997 بإصدار ألبومها الأول «ما أخونك»، ووقعت عقدًا مع شركة "روتانا".
- واصلت مشوارها الغنائي بعدة ألبومات، من أبرزها: "صادقة، "مغرورة، و"علامو".
- شاركت لأول مرة في عمل مسرحي بعنوان "بيبي" بالبحرين عام 2000، ثم اتجهت للتمثيل التلفزيوني عام 2005 بمسلسل "صحوة زمن".
- تزوجت من الفنان حسين الصالح، ورُزقت منه بثلاثة أبناء: جنان، جمانة، علي.
- انتشرت شائعات عن طلاقها عام 2017 لكنها نفتها، قبل أن تعلن رسميًا انفصالها عنه في عام 2025.
اقرأ أيضا:
روجينا تخطف الأنظار بفستان ساحر بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق (صور)
"عملاق الماريونيت".. أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده بكلمات مؤثرة
أصالة تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني: "عاشت أم الأوطان"