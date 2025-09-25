إعلان

بعد تصدرها التريند.. 20 صورة ومعلومات عن الفنانة الكويتية مرام البلوشي

كتبت- سهيلة أسامة:

12:29 م 25/09/2025
تصدر اسم الفنانة الكويتية مرام البلوشي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يعرض لكم "مصراوي" أبرز المعلومات عن مرام البلوشي:

- اسمها الحقيقي مريم جاسم محمد مهدي البلوشي، مواليد 2 فبراير 1979.

- نشأت في عائلة فنية، فوالدها كان عازف عود، وهي الشقيقة الوسطى للممثلتين مي وهند البلوشي، كما تربطها صلة قرابة بالفنانة هيا الشعيبي.

- بدأت عام 1997 بإصدار ألبومها الأول «ما أخونك»، ووقعت عقدًا مع شركة "روتانا".

- واصلت مشوارها الغنائي بعدة ألبومات، من أبرزها: "صادقة، "مغرورة، و"علامو".

- شاركت لأول مرة في عمل مسرحي بعنوان "بيبي" بالبحرين عام 2000، ثم اتجهت للتمثيل التلفزيوني عام 2005 بمسلسل "صحوة زمن".

- تزوجت من الفنان حسين الصالح، ورُزقت منه بثلاثة أبناء: جنان، جمانة، علي.

- انتشرت شائعات عن طلاقها عام 2017 لكنها نفتها، قبل أن تعلن رسميًا انفصالها عنه في عام 2025.

الفنانة الكويتية مرام البلوشي القبض على مرام البلوشي معلومات عن الفنانة مرام البلوشي مرام البلوشي
