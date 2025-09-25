بعد تصدرها التريند.. 20 صورة ومعلومات عن الفنانة الكويتية مرام البلوشي

عمرو أديب يعلّق على واقعة اعتداء أحمد الفيشاوي عليه: "ماكنش في حالته العقلية

تصدر اسم الفنانة الكويتية مرام البلوشي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يعرض لكم "مصراوي" أبرز المعلومات عن مرام البلوشي:

- اسمها الحقيقي مريم جاسم محمد مهدي البلوشي، مواليد 2 فبراير 1979.

- نشأت في عائلة فنية، فوالدها كان عازف عود، وهي الشقيقة الوسطى للممثلتين مي وهند البلوشي، كما تربطها صلة قرابة بالفنانة هيا الشعيبي.

- بدأت عام 1997 بإصدار ألبومها الأول «ما أخونك»، ووقعت عقدًا مع شركة "روتانا".

- واصلت مشوارها الغنائي بعدة ألبومات، من أبرزها: "صادقة، "مغرورة، و"علامو".

- شاركت لأول مرة في عمل مسرحي بعنوان "بيبي" بالبحرين عام 2000، ثم اتجهت للتمثيل التلفزيوني عام 2005 بمسلسل "صحوة زمن".

- تزوجت من الفنان حسين الصالح، ورُزقت منه بثلاثة أبناء: جنان، جمانة، علي.

- انتشرت شائعات عن طلاقها عام 2017 لكنها نفتها، قبل أن تعلن رسميًا انفصالها عنه في عام 2025.

