"عملاق الماريونيت".. أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده بكلمات مؤثرة

أحيا النجم أحمد السقا، ذكرى رحيل والده الراحل صلاح السقا بكلمات مؤثرة.

وكتب السقا، عبر حسابه على فيسبوك: "اليوم ٢٥/٩/٢٠٢٥ تمر الذكرى الخامسة عشرة على رحيل من شكّل وجداني وربّاني على الأصول.. على صاحبي العزيز اللي كنت بقوله “يا بابا”، عملاق الماريونيت في العالم، أبويا الحبيب أبو صلاح – صلاح السقا".

وأضاف أحمد السقا: "أسألكم الدعاء والفاتحة.. الله يرحمك يا أعظم صلاح السقا… يا أبويا يا حبيبي".

يذكر أن، أحمد السقا عُرض له خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائي فيلم "أحمد وأحمد" بمشاركة الفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا.